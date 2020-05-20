«Дневники вампира» — это мистический сериал про древних вампиров, питающихся человеческой кровью, но способные на отчаянные поступки ради любви. История снята по мотивам книги Лизы Джейн Смит, которая приковала внимание и взрослых и подростков.
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Шоураннеры очень качественно подошли к выбору актеров, благодаря которым сериал не потерялся на фоне других сериалов вампирской тематики. Сериал цепляет своими визуальными эффектами, гримом и особенно пейзажами.
Все действия сериала проходят в небольшом городке Мистик-Фолс, который наполнен странными существами. Когда-то очень давно в этом городе появилось два брата-вампира, которые остались подростками на многие столетия, скрывающие свой секрет от обычных людей.
Весь сюжет сериала крутится вокруг нескольких молодых людей, их чувств и переживаний в любовном плане. Можно выделить трех главных героев, с которыми нужно обязательно познакомиться:
Отношения между Еленой и Стефаном развиваются очень быстро, но в какой-то момент Деймон тоже положил глаз на девушку, ведь она очень похожа на его возлюбленную. Елена против своего желания оказалась между двумя братьями-вампирами, которые готовы на все ради ее души.
На протяжении всего сериала, зрители будут следить за судьбой жителей этого городка, а также за главными героями, которые даже не представляют, что их ждет впереди.