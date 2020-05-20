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Дневники вампира смотреть онлайн

The Vampire Diaries 🧛

«Дневники вампира» — это мистический сериал про древних вампиров, питающихся человеческой кровью, но способные на отчаянные поступки ради любви. История снята по мотивам книги Лизы Джейн Смит, которая приковала внимание и взрослых и подростков.

Новости сериала

Актриса Дневников вампира стала участницей бьюти-челенджа

Актриса Дневников вампира стала участницей бьюти-челенджа
Каждый, кто смотрел сериал «Дневники вампиров» онлайн, знает прелестную актрису, исполнившую роль Елены Гилберт. Поклонники отмечают, что Нина Добрев отличается не только талантом, но и природной красотой. В частности, многие фанаты в восторге от ее длинной и невероятно густой шевелюры. Актриса очень тщательно подходит к уходу за своими волосами, настолько, что даже для роли каноничной блондинки
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20 май 2020

Нина Добрев, сыгравшая в Дневниках вампира, показала фигуру

Нина Добрев, сыгравшая в Дневниках вампира, показала фигуру
Нина Добрев решила отдохнуть от самоизоляции и устроила небольшую передышку. Звезда «Дневников» находится под пристальным вниманием фанатов, и такое внимание ей, видимо, очень нравится. Сериал имеет довольно обширную фанатскую аудиторию, которая не прочь обсудить новые события в жизни кумиров. А пока девушка выкладывает новые фото в Инстаграме, можно начать смотреть онлайн очередную серию
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10 май 2020

Почему главная актриса «Дневников вампира» ушла из сериала?

Почему главная актриса «Дневников вампира» ушла из сериала?
В 2009 году на экраны вышел сериал «Дневники Вампиров». История, наполненная мистическими тайнами и сногсшибательными романами, сразу же пришлась по душе миллионам телезрителей, готовым продолжать бесплатно смотреть на то, как герои справляются со своими проблемами. Много внимания привлекла к себе красавица Елена Гилберт, роль которой исполнила Нина Добрев.
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6 май 2020

Актриса сериала Дневники вампира поделилась новым фото

Актриса сериала Дневники вампира поделилась новым фото
Девушка опубликовала в одной из социальных сетей свою детскую фотографию. Нетрудно представить, что эта милая девочка с забавной прической спустя много лет покорит фанатов «Дневников вампира» своей лучезарной улыбкой. Под снимком Нина написала, что натянутая гримаска на ее лице получилась из-за того, что она очень хотела порадовать свою маму.
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2 май 2020

Актер из Дневников вампира рассказал про его увлечения

Актер из Дневников вампира рассказал про его увлечения
Популярный американский актер Пол Уэсли, посетил канал «Tennis Channel». В своем интервью он рассказал о дружбе с известным теннисистом Гаэлем Монфисом. Он вспоминал о знакомстве с ним в Женеве на празднике общих друзей. Изначально, с Монфисом была знакома супруга Пола, она родом из Швейцарии.
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28 апрель 2020

Звезда из Дневников вампира Нина Добрев и Шон Уайт вместе

Звезда из Дневников вампира Нина Добрев и Шон Уайт вместе
Актрисе 31, она добросовестно сидит в самоизоляции, наслаждаясь редким временем, когда известность на нее не давит. Компанию девушке составил популярный сноубордист 33-х лет, Шон Уайтли - новый бойфренд актрисы. А может это она его герлфренд? Тут как посмотреть.
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23 апрель 2020

Самые худшие черты главных героев сериала Дневники Вампира

Самые худшие черты главных героев сериала Дневники Вампира
Действие происходит в вымышленном маленьком городке Мистик-Фоллс, который преследуют мистические существа. Основная сюжетная линия у любовного треугольника: Елена Гилберт и братья-вампиры Стефан и Дэймон Сальваторе. Затем в сюжете появляется Кэтрин Пирс, прошлая любовь двух братьев. Сериал получил множество номинаций на премии и призов, завоевав сердца многочисленных фанатов.
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19 апрель 2020

Как изменилась актриса из сериала Дневники вампира

Как изменилась актриса из сериала Дневники вампира
Зрителю, смотревшему сериал онлайн, прекрасно известна трагическая история любви между красавицей Еленой и прекрасными братьями Сальваторе. Роль роковой красотки принесла Добрев всемирную известность, вот только ее личная жизнь сейчас тщательно оберегается от посторонних взглядов.
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14 апрель 2020

Злодей из Дневников вампира вернется в сериал Наследие

Злодей из Дневников вампира вернется в сериал Наследие
Кай Паркер появился во втором сезоне «Наследия». Этот персонаж был одним из важнейших антагонистов в «Дневниках вампира». Целых два эпизода онлайн старый знакомый действовал на нервы остальным героем, внося злодейские коррективы в их размеренную жизнь.
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10 апрель 2020

Новые фото актрисы сериала «Дневники вампира» и ее питомца

Новые фото актрисы сериала «Дневники вампира» и ее питомца
Возможно, именно наличие хвостатого питомца помогло Нине Добрев принять факт нашумевшего романа между ее бывшим парнем и подругой, по совместительству являющимися ее коллегами по площадке. За этим любовным треугольником следили тысячи фанатов сериала «Дневники вампира», переживая и поддерживая актеров.
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6 апрель 2020

Описание сериала

Дневники вампира смотреть

Cмотреть Дневники вампира

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Авторы

Шоураннеры очень качественно подошли к выбору актеров, благодаря которым сериал не потерялся на фоне других сериалов вампирской тематики. Сериал цепляет своими визуальными эффектами, гримом и особенно пейзажами.

Действия

Все действия сериала проходят в небольшом городке Мистик-Фолс, который наполнен странными существами. Когда-то очень давно в этом городе появилось два брата-вампира, которые остались подростками на многие столетия, скрывающие свой секрет от обычных людей.

Сюжет и персонажи

Весь сюжет сериала крутится вокруг нескольких молодых людей, их чувств и переживаний в любовном плане. Можно выделить трех главных героев, с которыми нужно обязательно познакомиться:

  • Елена — обычная девушка 17 лет, имеющая популярность в школе благодаря своей красоте, великодушию и бескорыстию. Она своего рода идеал, которому хочется подражать.
  • Стефан — молодой вампир, имеющий темное прошлое, но сумевший изменить себя. Очень похож на Елену своим умом, добротой и способностью быть настоящим другом. При первом появлении сразу же приковал внимание девушки.
  • Деймон — симпатичный, но также очень опасный вампир, отличающийся жестокостью и способный убить невинных. Брат когда-то увел его девушку, после чего Деймон нашел себе цель — отомстить Стефану.

Отношения между Еленой и Стефаном развиваются очень быстро, но в какой-то момент Деймон тоже положил глаз на девушку, ведь она очень похожа на его возлюбленную. Елена против своего желания оказалась между двумя братьями-вампирами, которые готовы на все ради ее души.

На протяжении всего сериала, зрители будут следить за судьбой жителей этого городка, а также за главными героями, которые даже не представляют, что их ждет впереди.

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